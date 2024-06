Στο Γουέμπλεϊ θα χτυπάει το βράδυ του Σαββάτου (22:00, ΜΕGA-Cosmote Sport 1) η «καρδιά» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς εκεί θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League.

Εκεί η Ρεάλ Μαδρίτης, το «ιερό τέρας» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τα πολλά και διάσημα αστέρια της θα αντιμετωπίσει τη Μπορούσια Ντόρτμουντ σε μία μάχη που έχει ξεκάθαρο φαβορί, ωστόσο αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς οι Γερμανοί έχουν αποδείξει ότι είναι ικανοί για τη… ζημιά αν τους υποτιμήσεις.

Η «βασίλισσα» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έναν χρόνο μετά την πρώτη στέψη της Μάντσεστερ Σίτι, στην Κωνσταντινούπολη, φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή της ποδοσφαιρικής Ευρώπης και να κάνει χώρο στην τροπαιοθήκη της για την 15η κούπα του Champions League και 5η την τελευταία δεκαετία.

Ο «Λευκός Οίκος», που καθοδηγείται από νεαρά ταλέντα (Τζουντ Μπέλιγχαμ, Ροντρίγκο, Βινίσιους…) και σπουδαίους βετεράνους (Νάτσο, Τόνι Κρόος, Λούκα Μόντριτς…), σκοπεύει να επιστρέψει στον θρόνο στο τέλος μιας σεζόν σχεδόν τέλειας, με μόνο δύο ήττες σε 54 αγώνες.

