Ο διοικητής της Χεζμπολάχ για το νότιο μέτωπο του Λιβάνου έγινε στόχος ισραηλινού πλήγματος στα νότια προάστια της Βηρυτού απόψε Δευτέρα, ανέφερε μια πηγή προσκείμενη στη φιλοϊρανική οργάνωση.

«Η επιδρομή είχε ως στόχο τον διοικητή του νοτίου μετώπου της Χεζμπολάχ, Αλί Καράκι, που θεωρείται ως ο υπ’ αριθμόν τρία στρατιωτικός διοικητής της Χεζμπολάχ» είπε η πηγή αυτή, που δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει την τύχη του.

🚨 Who is Ali Karachi? He is the commander of Hezbollah’s “Southern Front,” a kind of “General of the Southern Command.”

Ali is the most senior military figure left in Hezbollah after the assassination of Fouad Shakar and Ibrahim Akil, and according to reports, —-> pic.twitter.com/pJZwdrhihz

— Global Peace Advocates (@RealKON_) September 23, 2024

