Στόχος των Χούθι της Υεμένης φέρεται να έγινε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, όπως ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey, χωρίς όμως να κατονομάζει το πλοίο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πλοίο σταμάτησε να εκπέμπει 118 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μασάουα, στην Ερυθραία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Είχε αποπλεύσει από το Μορμουγκάο της Ινδίας, με προορισμό το Σουέζ της Αιγύπτου.

Ambrey says Greek-owned bulk carrier was allegedly targeted by Houthis in Red Sea https://t.co/0j9BxuMqpf pic.twitter.com/jaM4osm4mm

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Reuters (@Reuters) June 6, 2024