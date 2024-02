Άνθρωποι λιμοκτονούν. Επιτέλους φτάνει βοήθεια και οι Ισραηλινοί στρατιώτες αισθάνονται ότι «απειλούνται»: περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη Χαμάς, όταν η διανομή τροφίμων μετατράπηκε σε εφιάλτη στη Γάζα, με ανθρώπους να ποδοπατούνται και σφαίρες να χτυπούν το πλήθος.

Τα ξημερώματα, χιλιάδες άνθρωποι συνέρρεαν στην οδό Αλ Ρασίντ, κοντά στον «κυκλικό κόμβο της Ναμπλούς», στη δυτική Γάζα, τη μεγαλύτερη πόλη του θύλακα, όπου οι Παλαιστίνιοι αφηγούνταν ότι έτρωγαν ζωοτροφή ή σκότωναν γαϊδουράκια και άλογα για να επιβιώσουν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και με τις υπηρεσίες υγείας της Γάζας, Ισραηλινοί στρατιώτες που στάθμευαν σε μικρή απόσταση για να προστατεύσουν το κομβόι, άνοιξαν πυρ στο πλήθος που κατευθυνόταν προς τα περίπου 30 φορτηγά.

«Καθώς το κομβόι (που είχε αναχωρήσει από τα νότια της Γάζας) μπήκε στο βόρειο τμήμα, χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στα φορτηγά, κάτι που προκάλεσε ποδοπάτημα στο οποίο δεκάδες Γαζαίοι τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν, ορισμένοι από αυτούς παρασύρθηκαν από τα φορτηγά» υποστήριξε ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Στη συνέχεια, ένα μέρος της αυτοκινητοπομπής συνέχισε την πορεία του αλλά «δεκάδες» άμαχοι βρέθηκαν κοντά στις ισραηλινές δυνάμεις που πυροβόλησαν «προειδοποιητικά» και κατόπιν «άνοιξαν πυρ» συνέχισε ο ίδιος αξιωματούχος.

BREAKING| At least 150 hungry citizens have been killed and 1000 others wounded in an Israeli massacre in northern Gaza.

Israeli tanks shelled thousands of hungry civilians, who were waiting for flour at Al Rasheed Street. Israeli snipers continue to target everyone approaching… pic.twitter.com/iHEpnjsFny

