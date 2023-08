Ομάδα δέκα και πλέον αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Γκαμπόν εμφανίστηκε ξαφνικά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μπροστά στις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης, που έχει την έδρα της πλάι στην προεδρία, και μέλος της ανέγνωσε ανακοίνωση που αναφέρει πως οι εκλογές ακυρώνονται και «όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας» καταλύονται.

Κάνοντας λόγο για «ανεύθυνη» και «απρόβλεπτη» διακυβέρνηση, που οδηγούσε «σε διαρκή επιδείνωση της κοινωνικής συνοχής, η οποία απειλούσε να οδηγήσει τη χώρα στο χάος», γνωστοποίησαν πως «αποφασίσαμε να υπερασπίσουμε την ειρήνη βάζοντας τέλος σε αυτό το καθεστώς».

#BREAKING #Gabon#Gabon After the announcement of the fraudulent electoral results declaring Ali Bongo as a winner, the Gabonese army has seized control of the country and has called for the dissolution of all institutions

The Bongo family had ruled the country for over 56 years. https://t.co/3RzjGmr7Se pic.twitter.com/LJGiPxBPlD

— MP🇺🇬UOT (@SuunaKing_James) August 30, 2023