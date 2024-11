Ύποπτο δέμα εντοπίστηκε στον σταθμό των τρένων Γιούστον στο Λονδίνο το Σάββατο (23/11), με τις Αρχές να προχωρούν στην εκκένωσή του.

«Έχουμε πληροφορίες για περιστατικό κοντά στο Euston Station» ανακοίνωσε η αστυνομία μέσω του Χ (πρώην Twitter).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Η αστυνομία έχει αποκλείσει προληπτικά την περιοχή και αστυνομικοί ερευνούν ύποπτο δέμα».

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή (22/11) αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ και η αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο.

BREAKING: Police have carried out a controlled explosion at Euston station in central London after a suspicious package was found. https://t.co/DWASsVeMVL

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8VPdB8He7V

— Sky News (@SkyNews) November 23, 2024