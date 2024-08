Συναγερμός σήμανε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στο Κίεβο για ρωσική πυραυλική επίθεση.

Όπως αναφέρει μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας, η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί να αποκρούσει επίθεση των ρωσικών δυνάμεων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει, επικαλούμενο μαρτυρία από το Κίεβο, πως ακούστηκαν εκρήξεις.

⚡️Explosions reported in Kyiv.

Explosions were heard in Kyiv at around 5 a.m. local time, Suspilne reported on Aug. 18.

The Air Force issued an aerial alert in the region due to the threat of Russian drones and missiles.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 18, 2024