Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι, με ένοπλους αστυνομικούς να εισβάλλουν σε αυτό και να προχωρούν στην εκκένωσή του, επικαλούμενοι «περιστατικό ασφαλείας».

Σε επίσημη ανακοίνωση που «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η διοίκηση του τουριστικού αξιοθέατου, αναφέρεται πως «βρίσκεται σε εξέλιξη επέμβαση στην έπαυλη των Βερσαλλιών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με κάποιες άλλες αναφορές έχει γίνει επίθεση με μαχαίρι

BREAKING:

The Versailles Palace near Paris is being stormed by French security forces after reports of a stabbing.

Tourists are evacuated and told to avoid the area

🇫🇷 pic.twitter.com/bQGs3twLXi

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 4, 2024