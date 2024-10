Τουλάχιστον 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν φορτηγό έπεσε το πρωί της Κυριακής (27/10) σε στάση λεωφορείου κοντά στο Γκλιλότ, στο κεντρικό Ισραήλ.

Η αστυνομία αναπτύσσει μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή, που βρίσκεται βόρεια του Τελ Αβίβ, και ζήτησε από τους οδηγούς να αποφύγουν να περάσουν από το σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας ανακοίνωσε αρχικά ότι περιθάλπτει δεκάδες τραυματίες. «Στις 10:08 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενημερωθήκαμε (…) ότι ένα φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Αχαρόν Γιαρίβ στην Ραμάτ Χασαρόν. Οι υπηρεσίες του κέντρου άμεσης βοήθειας παρέχουν αυτή τη στιγμή φροντίδα σε δεκάδες θύματα επιτόπου», επεσήμανε η Magen David Adom, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Σε μετέπειτα ανακοίνωση η Magen David Adom έκανε λόγο για 35 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 6 σε σοβαρή κατάσταση.

«Αυτή τη στιγμή ερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Στις 10:08 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενημερωθήκαμε (…) ότι ένα φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Αχαρόν Γιαρίβ στην Ραμάτ Χασαρόν. Οι υπηρεσίες του κέντρου άμεσης βοήθειας παρέχουν αυτή τη στιγμή φροντίδα σε δεκάδες θύματα επιτόπου», επεσήμανε η Magen David Adom, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Για τρομοκρατική ενέργεια κάνει λόγο η ισραηλινή αστυνομία, ωστόσο το περιστατικό ερευνάται από τις ισραηλινές Αρχές.

Υπογραμμίζεται ότι στην περιοχή Glilot στεγάζεται το αρχηγείο της Μοσάντ μαζί με πολλές μονάδες πληροφοριών των IDF, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας πληροφοριών υψηλού προφίλ, Unit 8200.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δράστης της επίθεσης αφού έριξε το φορτηγό πάνω στη στάση λεωφορείο, βγήκε κρατώντας μαχαίρι και άρχισε να επιτίθεται σε κόσμο. Στη συνέχεια εξουδετερώθηκε από ένοπλο.

At least 40 people, most of them soldiers, were injured when a truck rammed a bus station in #TelAviv.

The driver was killed in the return fire. pic.twitter.com/NriDfkrE1i

— Michael Ashura (@MichaelAshura) October 27, 2024