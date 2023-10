Οι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ συνεχίζονται το πρωί του Σαββάτου στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο η έντασή τους είχε μειωθεί, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στον παλαιστινιακό θύλακα και γύρω από αυτόν.

Δεν έχει δοθεί επίσημα κανένας απολογισμός θυμάτων από το υπουργείο Υγείας μέχρι στιγμής, ωστόσο ιατρικές πηγές στην περιοχή είπαν σε δημοσιογράφο του AFP πως φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι πολύ μεγάλος, μετά την κλιμάκωση των βομβαρδισμών του στρατού του Ισραήλ χθες βράδυ.

Σποραδικές εκρήξεις ακούγονταν το πρωί καθώς συνεχίζονταν τα πλήγματα από αεροσκάφη, το πυροβολικό και από τη θάλασσα. Η ένταση των πληγμάτων έχει πάντως μειωθεί σε σύγκριση με τη νύχτα, σημείωσε ανταποκριτής μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Πυκνοί καπνοί και καταχνιά κάλυπταν μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού θύλακα, ανέφερε άλλος δημοσιογράφος, στην Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, περίπου δέκα χιλιόμετρα.

With communications down in Gaza Strip, sounds of screaming arise following the lsraeli bombing of a house in Shati (Beach) camp as they are unable to contact paramedics or rescue teams to evict the casualties reported. pic.twitter.com/mdR6tJumVu

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 28, 2023