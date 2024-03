Ο επικεφαλής της FSB ανέφερε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι 4 τρομοκράτες που συμμετείχαν άμεσα στην τρομοκρατική επίθεση στην αίθουσα συναυλιών στο Crocus στη Μόσχα.

Για τη σύλληψη των τρομοκρατών, ο αρχηγός της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, Αλεξάντερ Μπορτνίκοβ έχει ενημερώσει σχετικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο διευθυντής της FSB ανέφερε στον Πούτιν για τη σύλληψη 11 ατόμων, μεταξύ τους και οι τέσσερις τρομοκράτες που συμμετείχαν άμεσα στην τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε το προεδρικό γραφείο, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό συνεργών των τρομοκρατών.

«Η Ρωσία θα τιμωρήσει αυτούς που ευθύνονται για την επίθεση», δήλωσε παράλληλα ο γραμματέας του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ, σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι η επίθεση αυτή δείχνει ακριβώς το μέγεθος της απειλής που συνιστά η τρομοκρατία για τη Ρωσία.

Νωρίτερα, ένας βουλευτής ο Αλεξάντερ Κινστάιναν ανέφερε με ανάρτησή του στο Telegram, πως δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας, μετά την καταδίωξη οχήματος από την αστυνομία.

Άλλοι ύποπτοι διέφυγαν πεζοί σε κοντινό δάσος, πρόσθεσε ο ίδιος βουλευτής.

«Το Renault, το οποίο οδηγούσαν οι ύποπτοι ανακαλύφθηκε τη νύχτα στην περιοχή Μπριάνσκ», είπε ο Kίνσταϊν. «Το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε μετά από αίτημα των αξιωματικών επιβολής του νόμου και προσπάθησε να διαφύγει και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ακούστηκαν πυροβολισμοί και το αυτοκίνητο ανατράπηκε», πρόσθεσε. Ο ένας ύποπτος συνελήφθη στο σημείο, ενώ ο άλλος τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη γύρω στις 3.50 π.μ. τοπική ώρα.

