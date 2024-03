Τελευταία ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στη Μόσχα τα ξημερώματα του Σαββάτου 23 Μαρτίου.

Ο τελευταίος απολογισμός που έδωσαν οι ρωσικές αρχές μετά την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας αναφέρει περισσότερους από 62 νεκρούς εκ των οποίων τρία παιδιά και 115 τραυματίες. «Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να αυξηθεί», είπε η επιτροπή διαχείρισης της κρίσης που έχει συσταθεί.

Τρία παιδιά βρίσκονται μεταξύ των ανθρώπων στους οποίους στοίχισε τη ζωή η τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε χθες, Παρασκευή, σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, μετέδωσε το RIA. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε την πληροφορία αυτή επικαλούμενο το περιφερειακό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ria Novosti, όλα ξεκίνησαν όταν άτομα με στολές παραλλαγής εισέβαλαν στην αίθουσα συναυλιών του Δημαρχείου Crocus πριν ανοίξουν πυρ και πετάξουν “μια χειροβομβίδα ή μια βόμβα που προκάλεσε φωτιά”. Πλήθος πολιτών περίμεναν έξω από αυτό το τεράστιο εκθεσιακό κέντρο καθώς επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συναυλία του ρωσικού ροκ συγκροτήματος Piknik.

Στο πρώτο βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Nexta, φαίνονται δύο άτομα, κουβαλώντας αυτόματα όπλα όπου πυροβολούν τους ανθρώπους εντός του κτηριακού συγκροτήματος.

⚡️⚡️ The first seconds of the attack on Crocus City Hall – two masked men with automatic weapons shoot the crowd, everyone is dead.

Σε άλλο βίντεο, πολίτης που βρισκόταν στο σημείο κατέγραψε την στιγμή που ένοπλοι δράστες άνοιξαν πυρ εντός του αμφιθέατρου του δημαρχείου. Σε αυτό καταγράφεται ο πανικός που επικρατεί, με τον κόσμο να τρέχει για να καλυφθεί από τις σφαίρες, ενώ ακούγονται οι ρυπές από τα αυτόματα όπλα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο κυβερνήτης της περιοχής της Μόσχας Αντρέι Βορόμπιοφ ανακοίνωσε ότι η φωτιά που ξέσπασε μετά την επίθεση «έχει πρακτικά περιοριστεί». «Οι διασώστες μπόρεσαν να μπουν στο αμφιθέατρο», πρόσθεσε.

Οι Αρχές στη Μόσχα αναζητούν ένα λευκό αυτοκίνητο τύπου σεντάν μάρκας Renault εικάζοντας ότι είναι το όχημα το οποίο χρησιμοποίησαν οι ένοπλοι δράστες της αιματηρής επίθεσης στο «Crocus City Hall», με τουλάχιστον 62 νεκρούς και 115 τραυματίες.

Σε πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν και σχετικές φωτογραφίες με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Το συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκε μέσα από ένα ένα βίντεο που κατέγραψε κάμερα αυτοκινήτου περνώντας έξω από τον συναυλιακό χώρο όπου φαίνεται να βγαίνουν άνδρες κρατώντας όπλα.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙSIS Κ) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Σύμφωνα με την ανάρτηση αυτή «Μαχητές του ΙΚ «επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση στην περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας», ανέφερε η τζιχαντιστική ομάδα σε έναν από τους λογαριασμούς της στο Telegram. Το κομάντο «επέστρεψε στη βάση του με ασφάλεια», επισημαίνεται στην ανάρτηση.

Από την πλευρά τους, οι ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι « διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών».

Η Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα, επίτροπος της Ρωσίας για τα δικαιώματα των παιδιών, είπε ότι περιλαμβάνονται και παιδιά.μεταξύ των θυμάτων του μακελειού στο Κρασνογκόρσκ στα δυτικά της Μόσχας, την ευθύνη του οποίου ανέλαβε ο ISIS με ανάρτηση στο Telegram, που υποστηρίζει ότι οι τρομοκράτες υποχώρησαν με ασφάλεια στις βάσεις τους: «Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση χριστιανών στην πόλη Κρασνογκόρσκ στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας, της Μόσχας, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες και προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στο σημείο πριν αποσυρθούν με ασφάλεια στις βάσεις τους».

Πέντε ισλαμιστές από την περιοχή της Ινγκουσετίας, στα σύνορα της Ρωσίας με την Γεωργία, δείχνουν οι μυστικές υπηρεσίες της Μόσχας, ως τους πιθανούς υπόπτους για το μακελειό στο συνεδριακό κέντρο. Σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας έχουν εντοπίσει τα πρόσωπα των πέντε τρομοκρατών και τα έδωσαν στη δημοσιότητα.

Για τρεις εξ αυτών, δόθηκαν και τα ονόματά τους στη δημοσιότητα. Πρόκειται για τους Γκουράζεφ Αμιρκάν (γεννημένος το 1989), Οζντόεφ Αντάμ (1987) και Τσουρόεφ Ζελιμκάν (2000).

Russian media claims that the security services are looking for a number of Islamist Ingushetians, including:

Εν τω μεταξύ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Μόσχα μετά την επίθεση ενόπλων στο Δημαρχείο Crocus στο Κρασνογκόρσκ κοντά στη Μόσχα μέσα σε συναυλιακό χώρο.

Σε ισχύ τέθηκε το σχέδιο «Ζάρια» και κλήθηκαν όλοι οι Ρώσοι στρατιωτικοί να επιστρέψουν μέσα σε μία ώρα στις μονάδες τους προκειμένου να τεθούν σε επιφυλακή.

BREAKING🚨one of the shooters and been arrested in Moscow concert. pic.twitter.com/z15UVtSNuU

Εκτιμάται ότι με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων που είχαν πουληθεί την ώρα της επίθεσης στον συναυλιακό χώρο βρίσκονταν έως 6.200 άνθρωποι. Σημειώνεται πως το Crocus City Hall είναι χωρητικότητας 9.500 ανθρώπων.

Σοκάρουν οι εικόνες και τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την ένοπλη επίθεση

Οι τρομοκράτες αφού πυροβόλησαν κόσμο στο φουαγιέ, εισέβαλαν και στην αίθουσα προκαλώντας τον απόλυτο τρόμο.

Do you think World war 3 is near?? .this is so horrific #Moscow pic.twitter.com/aRxkhFu4vb

Claim of the #Moscow police: In the parking lot of the complex, a microbus with a Ukrainian number plate was received. #Russia pic.twitter.com/k0wAvfJOzG

Ένα ακόμη βίντεο με σκληρές εικόνες από τα πρώτα λεπτά της επίθεσης στην αίθουσα συναυλιών του Δημαρχείου Crocus.

Russian Telegram channels published a video of the seconds prior to the start of shooting in the concert hall: people have no clue what is happening, and are walking towards the exit in no hurry.

In the last seconds of the video, gunfire begins. pic.twitter.com/5xJFJSvQsk

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 22, 2024