Συντρίμμια από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που καταρρίφθηκε στη διάρκεια νυκτερινής ρωσικής επίθεσης, βρέθηκαν δίπλα στο κτίριο του ουκρανικού κοινοβουλίου, ανέφερε το κοινοβούλιο σε ανακοίνωσή του στο Telegram, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα πως η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας συνολικά 67 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, 58 από τα οποία οι ουκρανικές δυνάμεις μπόρεσαν να καταρρίψουν.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία διευκρίνισε ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας ανέλαβαν δράση σε 11 περιφέρειες σε όλη την Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ανταποκριτές του Ρόιτερς στο Κίεβο άκουσαν σήμερα λίγο μετά τις 3 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σειρά εκρήξεων, μερικές από τις οποίες πολύ ισχυρές γύρω από το κέντρο της πόλης.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ εξαπολύθηκαν από δύο μεθοριακές περιφέρειες της Ρωσίας, καθώς και από την κατεχόμενη από τους Ρώσους ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

❗️ As a result of tonight’s russian drone attack, the wreckage of a downed drone was found near the Verkhovna Rada building.

No damage was found. pic.twitter.com/nvTc1O2aOG

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) September 7, 2024