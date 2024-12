Δυο μόλις άνθρωποι, κατορθώθηκε να ανασυρθούν ζωντανοί από το ουραίο τμήμα του κουφαριού αεροσκάφους της εταιρείας Jeju Air με 181 επιβαίνοντες που συνετρίβη αφού προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, όπως μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το πυροσβεστικό σώμα. Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος —άνδρας και γυναίκα— που έτυχε τη στιγμή της προσγείωσης να βρίσκονται στο μοναδικό κομμάτι του αεροπλάνου που δεν έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Στο αεροσκάφος, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Μπανγκόκ, την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, επέβαιναν «175 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος», κατά τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την ίδια πηγή.

🚨 BREAKING VIDEO: New video shows moment Boeing 737-800 plane carrying 181 people onboard crashes at Muan International Airport in South Korea. #Breaking #Muan #SouthKorea pic.twitter.com/6aBHyRyrF9

Με βάση αυτά τα δεδομένα ο αριθμός των θυμάτων προεξοφλείται πως θα φθάσει τους 179 νεκρούς. Επισήμως, η πυροσβεστική έχει καταμετρήσει 120 νεκρούς ως τώρα, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε.

«Μέχρι στιγμής έχουμε διασώσει δυο ανθρώπους, έναν επιβάτη και ένα μέλος του πληρώματος», σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής μέσω «X».

Στο αεροσκάφος που συνετρίβη στη Μουάν, κάπου 290 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σεούλ, επέβαιναν 175 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, ανάμεσά τους 173 Νοτιοκορεάτες και δυο Ταϊλανδοί.

🚨 BREAKING . At 9:07 a.m. on the 29th, a plane landing at Muan International Airport in Jeollanam-do veered off the runway and collided with the outer fence wall

📍 South Korea

It was Jeju Air flight 7C 2216, which departed from Bangkok, Thailand, and landed at Muan Airport.… pic.twitter.com/37MCem4KQE

— United Alerts (@unitedalerts) December 29, 2024