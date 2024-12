Επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί της Τετάρτης 25/12 κοντά στο Ακτάου του Καζακστάν. Πριν από τη συντριβή, το αεροπλάνο έκανε πολλούς κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, τραβώντας τα βλέμματα και την προσοχή αρκετών ανθρώπων, που άρχισαν να το καταγράφουν σε βίντεο πριν την στιγμή της συντριβής του.

Το υπουργείο Έκτακτης Ανάγκης του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι το αεροπλάνο, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Μπακού στο Ντρόζνι συνετρίβη κοντά στο Ακτάου.

Το αεροπλάνο ανήκει στην αεροπορική εταιρεία Azerbaijan Airlines, σύμφωνα με τις αρχές του Καζακστάν, τις οποίες επικαλέστηκε το πρακτορείο IFAX.

⚡️⚡️ BREAKING: A passenger plane flying from Baku to Grozny has crashed in Kazakhstan, with 72 people on board

The aircraft, operated by Azerbaijan Airlines, went down near the Kazakh city of Aktau, according to local news agency Tengrinews.

The plane carried 67 passengers and… pic.twitter.com/DJPlq7Vaxm

— NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2024