Ένα μαχητικό αεροσκάφος της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα, Τρίτη 4 Ιουνίου, στο κρατίδιο Μαχαράστρα της δυτικής Ινδίας. Οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν και εντοπίστηκαν, λίγη ώρα αργότερα, ελαφρά τραυματισμένοι.

Το μαχητικό Su-30MKI συνετρίβη κοντά στο χωριό Σιράσγκαον, 194 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μουμπάι, της πρωτεύουσας του κρατιδίου Μαχαράστρα. Ινδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο από τα φλεγόμενα συντρίμμια του μαχητικού, λίγα λεπτά μετά τη συντριβή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Αναφέρθηκε τεχνικό πρόβλημα από τους πιλότους. Τα ακριβή αίτια θα γίνουν γνωστά κατόπιν ενδελεχούς έρευνας», αναφέρει η ανακοίνωση της κρατικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας HAL (Hindustan Aeronautics Limited).

Το ρωσικής κατασκευής Su-30MKI είναι δικινητήριο μαχητικό αεροσκάφος 4ης γενιάς, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από την Πολεμική Αεροπορία της Ινδίας.

BREAKING – India: Su-30MKI fighter jets crashed today in the state of Maharashtra. Both pilots ejected safely. #India #Maharashtra pic.twitter.com/XXlTJQrtcZ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— SpicyConspiracy (@SpConspiracy) June 4, 2024