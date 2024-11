Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 50 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιδρομές με στόχο την Παλμύρα, στην κεντρική Συρία, δήλωσε πηγή στο συριακό υπουργείο Άμυνας.

«Ο ισραηλινός εχθρός πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση στοχεύοντας κτήρια στην πόλη Παλμύρα, στην έρημο της Συρίας, σκοτώνοντας 36 ανθρώπους, τραυματίζοντας περισσότερους από 50 και προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές σε κτήρια και στη γύρω περιοχή», είπε η πηγή στο επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

BREAKING:

Israel just dropped bombs on residential areas in Syria’s ancient city of Palmyra, slaughtering 36 innocents and wounding countless others.

This is a cold-blooded massacre of civilians.

Yet, not a peep from the international community. pic.twitter.com/Ve2IwljvqJ

— sarah (@sahouraxo) November 20, 2024