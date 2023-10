Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα έβαλε στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο στην πόλη Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λίγα 24ωρα έπειτα από πανομοιότυπες επιδρομές με στόχους το ίδιο αεροδρόμιο κι αυτό της συριακής πρωτεύουσας, της Δαμασκού.

«Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ από την κατεύθυνση της θάλασσας έπληξε το αεροδρόμιο του Χαλεπιού», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, ο διευθυντής αυτής της ΜΚΟ, η οποία έχει την έδρα της στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα.

Συριακά κρατικά ΜΜΕ επιβεβαίωσαν το πλήγμα, με την κρατική τηλεόραση να κάνει λόγο για «ισραηλινή επίθεση με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο στο Χαλέπι».

UPDATE | Footage showing the missile strikes on the Aleppo airport in Syria.

pic.twitter.com/f85J3kZy08

— READY ALERTS (@ReadyAlerts) October 14, 2023

