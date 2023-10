Για εκρήξεις στα συριακά αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλέπι, έπειτα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, κάνουν λόγο τοπικά μέσα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τo δίκτυο Al Mayadeen του Λιβάνου, το αεροδρόμιο στο Χαλέπι χτυπήθηκε με τέσσερις ρουκέτες.

Παρόμοιες επιθέσεις στα δύο αεροδρόμια είχαν γίνει από την ισραηλινή αεροπορία και πριν από περίπου δέκα μέρες, με συνέπεια να τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω ζημιών στους αεροδιαδρόμους, ενώ δεν είχαν αναφερθεί θύματα.

Israeli strikes targeted the #Damascus and #Aleppo airports with at least 4 strikes at they Aleppo airport Syrian air defebces responded by intercepting incoming airborne targets. #Syria #SyAAD #Syrianarmy🇸🇾 pic.twitter.com/vAIYdrvDRd

— Steele M (@SteeleSyAA) October 22, 2023

