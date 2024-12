Βίντεο τα οποία διακινούνται τις τελευταίες ώρες στα social media, παρουσιάζουν τον ηγέτη της συριακής τζιχαντιστικής οργάνωσης Hayat Tahrir al-Sham (HTS) να εμφανίζεται δημόσια, ως απάντηση σε ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε αραβικά μέσα ενημέρωσης, που υποστήριξαν την Κυριακή πως σκοτώθηκε στη διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επιδρομής.

Abu Mohammad al-Julani, the leader of Hayat Tahrir al-Sham (HTS), is filmed in Aleppo in eastern Syria following its takeover by Turkish-backed HTS-led factions. pic.twitter.com/8NQsFGVTll

— The Cradle (@TheCradleMedia) December 4, 2024