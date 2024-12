Διαδηλώσεις ξέσπασαν σε χριστιανικές συνοικίες της Δαμασκού χθες Τρίτη μετά την πυρπόληση χριστουγεννιάτικού δέντρου κοντά στη Χάμα, στην κεντρική Συρία, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Απαιτούμε τα δικαιώματα των Χριστιανών», φώναζαν διαδηλωτές, που έκαναν πορεία σε δρόμους της συριακής πρωτεύουσας κατευθυνόμενοι στην έδρα του Ορθόδοξου Πατριαρχείου, στη συνοικία Μπαμπ Σαρκί.

Βγαίνοντας στους δρόμους αυθόρμητα σε διάφορες συνοικίες, συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τη δυσφορία και την ανησυχία τους, δύο εβδομάδες και πλέον αφού πήρε την εξουσία συμμαχία ένοπλων οργανώσεων ανατρέποντας τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Protest tonight in Damascus by the Christian community after reports of a Christmas tree being burned in Homs. Protesters chanted, “Raise your cross high,” demanding action from Damascus authorities. #Syria #Damascus #Homs pic.twitter.com/wDYS1Qycdv

Ο πρώην πρόεδρος αυτοπροβαλλόταν ως εγγυητής των δικαιωμάτων και προστάτης των μειονοτήτων στη χώρα με κατά πλειονότητα σουνιτικό πληθυσμό.

«Κατεβήκαμε στους δρόμους διότι υπάρχει πολύς σεχταρισμός, αδικία σε βάρος των Χριστιανών με προκάλυψη πως πρόκειται για ‘μεμονωμένα περιστατικά’», είπε ο Ζορζ στο AFP. «Αν δεν μας αφήσουν να ασκούμε τη χριστιανική πίστη μας στη χώρα μας, όπως γινόταν, τότε δεν έχουμε πλέον θέση εδώ», πρόσθεσε.

Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους κράταγαν ξύλινους σταυρούς, άλλοι ανέμιζαν τη συριακή σημαία της «ανεξαρτησίας» με τρία αστέρια, που έχουν υιοθετήσει οι νέες de facto αρχές.

#Druze and #Christian residents of Sahnaya, #Damascus hold a rally in solidarity with the people of Al-Suqaylabiyah city in #Hama province after foreign militants of HTS damaged a #Christmas tree in the city. HTS authorities claimed to have arrested the perpetrators. pic.twitter.com/ynMekjho26

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν αφού κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που εικονίζει μασκοφόρους μαχητές να βάζουν φωτιά σε χριστουγεννιάτικο έλατο στην κοινότητα Σουκαϊλαμπία, που έχει κατά πλειονότητα Ορθόδοξους Χριστιανούς κατοίκους, κοντά στη Χάμα.

Merry Christmas to the Christians in Syria, though perhaps not, for in Hama, north of Damascus, the flames have risen. The Christmas tree, once a symbol of hope, now lies in ashes, and the songs of joy are silenced by the decree of terror. The Muslim Brotherhood and Al-Qaeda,… pic.twitter.com/YUt5Z1o95B

— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) December 23, 2024