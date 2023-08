Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη Συρία σε αποθήκες φιλοϊρανών παραστρατιωτικών για πυραύλους κοντά στη Δαμασκό, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές, όπως ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι κάτοικοι της Δαμασκού και των γύρω περιοχών άκουσαν «ισχυρές εκρήξεις» να προέρχονται από «αποθήκες φιλοϊρανών παραστρατιωτικών», σε ορεινή περιοχή στα ανατολικά της πρωτεύουσας, ανέφερε το Παρατηρητήριο.

Sources claim it was due to #IAF 🇮🇱 airstrikes on military positions in Qudssaya

«Δεν γνωρίζουμε εάν πρόκειται για αεροπορικό χτύπημα ή χερσαία επιχείρηση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου, που εδρεύει στη Βρετανία αλλά έχει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Από την πλευρά του, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν «ήχοι εκρήξεων» στα «περίχωρα της Δαμασκού», χωρίς να διευκρινίζει την αιτία.

#Damascus under attack. Began around 4.10am. Various targets from West to East going by sound of explosions. Fires still burning. Assume #Israel but waiting official statement. After Resistance attacks against #AlQaeda & #US illegal military bases in north-east #Syria pic.twitter.com/RQOE9d16Au

— vanessa beeley (@VanessaBeeley) August 13, 2023