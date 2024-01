Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μαχητές που πρόσκεινται στο Ιράν, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα (29/1) σε ισραηλινό πλήγμα στη νότια Δαμασκό.

Τα συριακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι «Ιρανοί σύμβουλοι» σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας, σε μια σπάνια αναγνώριση από τη Δαμασκό για απώλειες Ιρανών σε ισραηλινά πλήγματα στη συριακή επικράτεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Τρεις ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν μια βάση της λιβανέζικης Χεζμπολάχ και των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, στη συνοικία Σαγέντα Ζεϊνάμπ, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους», είπε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου, Ραμί Αμντέλ Ραχμάν, χωρίς να διευκρινίσει αν υπάρχουν άμαχοι.

🚨BREAKING:

Airstrikes against Iranian targets at the Sayyidah Zaynab area, near Damascus.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Most likely not U.S., but rather the Israeli Air Force.#IsraelAttack #Iran #USA #America #Gazze pic.twitter.com/i7ufeKiAlM

— Truth News 🗞️ (@Truth4News) January 29, 2024