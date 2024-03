Αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικές ύλες εξερράγη τα ξημερώματα της Κυριακής σε αγορά σε πόλη της βόρειας Συρίας που τελεί υπό τον έλεγχο φιλοτουρκικών δυνάμεων, σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 20, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

Τουλάχιστον «οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 23 τραυματίστηκαν» όταν «ένα αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά εξερράγη στο μέσο της αγοράς» στην Αζάζ, βόρεια της επαρχίας του Χαλεπίου, τόνισε η ΜΚΟ, διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός είναι προσωρινός.

سوريا :انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمال حلبSyria: Car bomb exploded in the city of Azaz, north of Aleppo pic.twitter.com/untztCpKFV

— خالد الجلاصي (@Khaledjelassi10) March 30, 2024