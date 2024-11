Τα χτυπήματα στη Ρωσία δεν θα μείνουν ατιμώρητα, προειδοποίησε ο Ρώσος αρχηγός κατασκοπείας, σε μία νέα κλιμάκωση στον πόλεμο στην Ουκρανία που μπαίνει πλέον σε νέα φάση, 1000 και πλέον ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου.

Τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία, τα οποία διευκολύνονται από το ΝΑΤΟ, δεν θα μείνουν ατιμώρητα, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής των εξωτερικών πληροφοριών της Ρωσίας Σεργκέι Ναρίσκιν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ έκλεισαν σήμερα την πρεσβεία του στο Κίεβο, υπό τον φόβο «μεγάλης αεροπορικής επίθεσης» ενώ τον ίδιο δρόμο ακολούθησε αμέσως και η Ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο, που έκλεισε.

BREAKING: The US is temporarily closing its embassy in Kyiv after receiving what it says is “specific information of a potential significant air attack on November 20”

Read more: https://t.co/yBgfaK0zzK

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Pzeg3tzHw5

— Sky News (@SkyNews) November 20, 2024