Άτεγκτος εμφανίστηκε ο Τομ Χόμαν, ο διευθυντής της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Ασύλου των ΗΠΑ, μετά τις μαζικές απελάσεις μεταναστών και τα δάκρυα της διάσημης ηθοποιού Σελένα Γκόμεζ, που δέχτηκε απειλές για απέλαση.

Ο υπεύθυνος για το σχέδιο απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ βρέθηκε καλεσμένος εκπομπής στο Fox News και κλήθηκε να σχολιάσει τα κλάματα της Σελένα Γκόμεζ μετά τις απελάσεις μεταναστών.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε «όλοι μου οι άνθρωποι δέχονται επίθεση» και «αν δεν τους αρέσει, ας πάνε στο Κογκρέσο και ας αλλάξουν τον νόμο. Εμείς θα προχωρήσουμε με την επιχείρηση αυτή, χωρίς να απολογούμαστε» είπε ο Χόμαν.

«Εμείς θα κάνουμε την κοινωνία ασφαλέστερη. Όλα γίνονται για το καλό του έθνους μας. Και θα συνεχίσουμε. Δεν απολογούμαστε. Συνεχίζουμε» διεμήνυσε ο Χόμαν.

Σημειώνεται πως η Σελένα Γκόμεζ, η οποία δηλώνει «υπερήφανη Αμερικανο-μεξικανή τρίτης γενιάς», ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για τις απελάσεις μεταναστών που δεν έχουν τα νόμιμα έγγραφα να παραμείνουν στη χώρα.

«Όλοι οι άνθρωποί μου δέχονται επίθεση, τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Λυπάμαι πολύ, μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα κάνω τα πάντα, το υπόσχομαι» είπε σε βίντεό της η Γκόμεζ, στο οποίο είχε βάλει μία σημαία από το Μεξικό.

Ο πατέρας της – γεννημένης στο Τέξας – Γκόμεζ είναι μεξικανικής καταγωγής, ενώ η μητέρα της έχει ιταλικές ρίζες.

Σημειώνεται πως λίγη ώρα αργότερα η Γκόμεζ κατέβασε το βίντεο που είχε αναρτήσει στο Instagram, χωρίς να εξηγήσει το γιατί και έγραψε σε μια νέα δημοσίευση: «Προφανώς δεν είναι εντάξει να δείχνεις ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους».

🚨🇺🇸SELENA GOMEZ BREAKS DOWN OVER TRUMP’S IMMIGRATION POLICY: MY PEOPLE ARE GETTING ATTACKED

Selena Gomez, 32, had an emotional meltdown over Trump’s deportation crackdown, claiming, “All my people are getting attacked.”

In a now-deleted recording, she tearfully vowed to “try… pic.twitter.com/FCmBWmAI8l

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 27, 2025