ΠΚ

Σε κάθε πόλεμο ο πρώτος και μεγαλύτερος ηττημένος είναι η… αλήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση η εξελισσόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Εντοπίστηκαν ήδη κραυγαλέες περιπτώσεις fake news που έχουν κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. Πρόκειται για άθλια προπαγάνδα των εμπολέμων.

Περίπτωση πρώτη. Το video με τις δήθεν πυρκαγιές στις ταράτσες των πολυκατοικιών στη Γάζα, που δείχνει δεκάδες κτήρια να καίγονται, έχει τραβηχτεί το 2020 στην Αλγερία. Πρόκειται όμως για πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για την κατάκτηση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος από την ομάδα Μπελουιζντάντ.

Περίπτωση δεύτερη. Δεκάδες αλεξιπτωτιστές της HAMAS εισβάλουν από αέρος στο Ισραήλ. Όντως, κάποιες ομάδες μαχητών εισέβαλαν με αερόπτερα διαπερνώντας σε πολύ χαμηλό ύψος το εμπόδιο του συνοριακού φράχτη. Όμως το σχετικό video αφορά στρατιωτικές ασκήσεις Ειδικών Δυνάμεων της Αιγύπτου. Ένας προσεκτικότερος θεατής θα μπορούσε να διακρίνει τον θυρεό και τη σημαία της αιγυπτιακής στρατιωτικής ακαδημίας, αλλά και τα χρώματα της αιγυπτιακής σημαίας στα αλεξίπτωτα των στρατιωτών. Αλλά ποιος τα προσέχει όλα αυτά;

Τρίτη περίπτωση. Αναρτήθηκε video με παιδάκια μέσα κλουβιά. Οι λεζάντες κάνουν λόγω για αιχμάλωτα παιδάκια από το Ισραήλ που τα πήραν μαζί τους οι μαχητές της HAMAS και τα μετέφεραν στη Γάζα, όπου και τα έκλεισαν σε κλουβιά. Όμως η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε το 2016 στη Συρία.

Τέταρτη περίπτωση. Video από δήθεν διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη μπροστά από το Προξενείο του Ισραήλ από Τούρκους ισλαμιστές που ζητούν την αποστολή στρατού στη Γάζα. Το video είχε την τιμητική του στα ελληνικά ΜΜΕ. Πρόκειται για video από συγκέντρωση που είχε διοργανωθεί το 2021.

İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık grup; ‘Mehmetçik Gazze’ye’ sloganları atıyor !

———#KassamTugayları Kurtlar Vadisi #HamasTerrorist Başkenti Kudüs #GazaUnderAttack #Afganistan #FilistinDireniyor Bedelli Tüm Türk Osmanlı Oğuzhan Muhammed Asker Savaş Prof pic.twitter.com/w1rl4iVFe8 — Gülbahar ARSLAN (@gulbahar_arsln) October 8, 2023

Όλα αυτά τα fake news δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυτά που θα δούμε προσεχώς στο Διαδίκτυο, που θα έχουν αναρτηθεί από τους εμπολέμους στο πλαίσιο των προπαγανδιστικών τους δραστηριοτήτων. Προσοχή λοιπόν. Δεν θα πρέπει να πιστεύουμε εύκολα ούτε ό,τι βλέπουμε, ούτε ό,τι ακούμε.