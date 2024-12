Η Γαλλία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα θυρανοίξια της Παναγίας των Παρισίων πέντε χρόνια μετά μετά την καταστροφή πυρκαγιά του 2019. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει προσκαλέσει πάνω από 40 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσα τους και ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο υποδέχθηκε ο Γάλλος ομόλογός του στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο των Ηλυσίων τις “εξαιρετικές σχέσεις” του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κατά την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την εκλογή του.

Κατά την άφιξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε θερμή χειραψία με τον Εμανουέλ Μακρόν, στα σκαλιά του προεδρικού μεγάρου μπροστά από τη Ρεπουμπλικανική Φρουρά.

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες έκαναν κάποιες δηλώσεις στον Τύπο μέσα στο προεδρικό μέγαρο. «Είναι μεγάλη τιμή για τον γαλλικό λαό που σας υποδεχόμαστε», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν στον Τραμπ. «Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας τις “εξαιρετικές σχέσεις” του με τον Γάλλο πρόεδρο. «Είχαμε μεγάλη επιτυχία δουλεύοντας μαζί», δήλωσε. «Φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να τρελαίνεται λίγο αυτή τη στιγμή και θα μιλήσουμε γι’ αυτό», πρόσθεσε, μπροστά στις κάμερες.

Μετά τη διμερή τους συνάντηση, στο περιθώριο της επαναλειτουργίας της Παναγίας των Παρισίων που έχει προγραμματιστεί για αργότερα απόψε, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η συνάντηση αυτή ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 18.00 ώρα Ελλάδας, αλλά ο Τραμπ έφτασε με καθυστέρηση σχεδόν 45 λεπτών για τη συνάντησή του που ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 17.00 ώρα Ελλάδας.

Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε ο επικεφαλής του πρωτοκόλλου στο Ελιζέ. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του Ουκρανού ηγέτη και του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου μετά την εκλογή του τον Νοέμβριο.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση αυτή την ώρα στο προεδρικό μέγαρο.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 20.00 ώρα Ελλάδας, στον προαύλιο χώρο, με την προβολή ενός φιλμ που θα περιγράφει πως ακριβώς έγινε η αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων, που θεωρείται αριστούργημα της γοτθικής τέχνης και είναι ηλικίας τουλάχιστον 860 ετών, ενώ θα διαβαστεί και μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου.

Θα διαβαστεί επίσης ένα ποίημα του Γάλλου ποιητή Λουί Αραγκόν από ηθοποιό της Comédie Française ενώ αμέσως μετά θα λάβει το λόγο ο Εμάνουελ Μακρόν ο οποίος θα απευθύνει ένα σχετικά σύντομο χαιρετισμό και στη συνέχεια θα υπάρξει μία «μουσική στιγμή».

After 5 years of renovation, Notre-Dame Cathedral reopens its doors on 8 December. More beautiful than ever thanks to a restoration project blending ancestral know-how & technology. A source of pride for France, a treasure for the world. 🇫🇷🌍 #rebatirnotredamedeparis #notredame pic.twitter.com/Sk5dcM5mbD

— French Embassy UK🇫🇷🇪🇺 (@FranceintheUK) December 7, 2024