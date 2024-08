Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης απέπεμψε σήμερα τον πρωθυπουργό Σρέτα Ταβίσιν επειδή διόρισε στο υπουργικό συμβούλιο έναν πρώην δικηγόρο που έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, αυξάνοντας τις πιθανότητες περαιτέρω πολιτικής αναταραχής και ανάταξης της κυβερνώσας συμμαχίας.

Ο μεγιστάνας των ακινήτων Σρέτα γίνεται ο τέταρτος πρωθυπουργός στην Ταϊλάνδη μέσα σε 16 χρόνια που απομακρύνεται με αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου, το οποίο αποφάνθηκε ότι παραβίασε το Σύνταγμα με τον διορισμό ενός υπουργού που δεν ανταποκρινόταν στις ηθικές προδιαγραφές.

