Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε εργοστάσιο που κατασκευάζει μπαλάκια του γκολφ, στην Ταϊβάν, οι τρεις από αυτούς από μια έκρηξη, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η φωτιά ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και μαινόταν όλη τη νύχτα. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους εργάτες, τραυματίστηκαν.

Rescuers searched for survivors after a deadly fire and explosions at a golf factory in southern Taiwan pic.twitter.com/4qZL8hyTqB

— Reuters (@Reuters) September 23, 2023