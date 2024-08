Τη φωτογραφία του 19χρονου τζιχαντιστή που συνελήφθη επειδή σχεδίαζε με δύο ακόμα έφηβους (έναν 17χρονο και έναν 15χρονο) τρομοκρατική επίθεση σε μια από τις συναυλίες που επρόκειτο να πραγματοποιήσει η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) στη Βιέννη, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Αυστρίας, το απόγευμα της Πέμπτης (8.8.24).

Σύμφωνα με τις αυστριακές Αρχές, ο 19χρονος Μπεράν Α. (Beran A.) σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε μια από τις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη, οι οποίες τελικά ακυρώθηκαν.

Μάλιστα, κατά την ανάκρισή του από την αυστριακή αστυνομία φέρεται να δήλωσε ότι σχεδίαζε «να σκοτώσει άπιστους στη Βιέννη».

Οι τρομοκράτες σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν μαχαίρια και βόμβες και να χτυπήσουν στη συναυλία στο στάδιο «Ερνστ Χάπελ» της Βιέννης όπου υπολογιζόταν ότι θα ήταν παρόντες περίπου 20.000 άνθρωποι.

🇦🇹 Austrian authorities report Thursday the the main Islamist suspect of the two arrested in a foiled plot to attack Taylor Swift’s concerts in Vienna, confessed to plans to “kill as many people as possible outside the concert venue.”

BREAKING: This is the picture of an Albanian islamist Beran A. (19) who planned the Taylor Swift terror attack in Austria.

During the police interrogation he said that he planned to kill “non-believers in Vienna”. pic.twitter.com/BixMbSoSMs

— Global Dissident (@GlobalDiss) August 8, 2024