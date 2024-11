Εκατοντάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν για ακόμη ένα Σάββατο χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ, εκφράζοντας την οργή τους εναντίον της κυβέρνησης, που είναι ανίκανη κατ’ αυτούς να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να απελευθερωθούν οι 97 όμηροι που παραμένουν στα χέρια Παλαιστινίων μαχητών για πάνω από έναν χρόνο.

Με φωτογραφίες ομήρων και σημαίες στα χέρια, απαίτησαν «συμφωνία τώρα», «σταματήστε τον πόλεμο», και διαβεβαίωσαν «δεν σας εγκαταλείψουμε», όπως κάθε εβδομάδα από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023 σε πλατεία που έχουν μετονομάσει «Πλατεία των Ομήρων», στο κέντρο της οικονομικής πρωτεύουσας του Ισραήλ.

«Δόθηκαν αμέτρητες ευκαιρίες να τερματιστεί αυτή η κρίση, κι όλες τους τορπιλίστηκαν από την κυβέρνηση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζαχίρο Σαχάρ Μορ.

«Ο κύκλος της βίας χειροτερεύει εβδομάδα την εβδομάδα, και δεν βλέπουμε κανένα τέλος», πρόσθεσε ο τραπεζοϋπάλληλος 52 ετών, θείος του οποίου, ο Αβραάμ Μούντερ, πέθανε στην αιχμαλωσία.

In Tel Aviv, hundreds of Israelis protest against Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/D2ax0MxSRN

Οι διαδηλωτές κάλεσαν να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός με διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, καθώς το Ισραήλ λέει πως έχει πλέον επιτύχει τους περισσότερους στρατιωτικούς στόχους του, συμπεριλαμβανομένης της εξόντωσης σε μάχη του ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Γιαχία Σινουάρ, που διαδέχθηκε τον Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση στην Τεχεράνη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναλυτές χαρακτήριζαν τον Γιαχία Σινουάρ, τον φερόμενο ως εγκέφαλο της άνευ προηγουμένου εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, το μεγαλύτερο εμπόδιο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός.

Η Ιφάτ Καλντερόν, εξαδέλφη του γαλλοϊσραηλινού ομήρου Οφέρ Καλντερόν, κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό πως επιδόθηκε σε «σαμποτάζ» κάθε προσπάθειας να συμφωνηθεί εκεχειρία.

«Κάθε φορά που γίνεται συζήτηση σχετικά με συμφωνία για τους ομήρους, τη σαμποτάρει. Κατηγορούσε τον Σινουάρ, τώρα που δεν υπάρχει πια Σινουάρ, κάθε φορά εφευρίσκει άλλο λόγο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 50χρονη, μορφή του αντικυβερνητικού κινήματος διαμαρτυρίας.

«Είναι αιματηρός πόλεμος, πρέπει να σταματήσει, φτάνει. Έχουμε τόσους στρατιώτες νεκρούς, τόσους απλούς πολίτες», πρόσθεσε, αναφερόμενη στα θύματα στις τάξεις των αμάχων — τόσο των Ισραηλινών όσο και των Παλαιστινίων.

Thousands take to streets of Tel Aviv to protest against PM Netanyahu and his position on the ongoing war in Gaza and Lebanon pic.twitter.com/Ro7sMskFGx

— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 2, 2024