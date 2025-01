Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο του Τελ Αβίβ το μεσημέρι του Σαββάτου (18/01/2025) με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν σύμφωνα με την αστυνομία του Ισραήλ, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο δράστης είναι νεκρός.

BREAKING: Israeli police confirm a terror attack in Tel Aviv.

Terrorist stabbed an Israeli in the street and injured him. Another Israeli who saw the attack yelled at the terrorist to stop, and shot the terrorist when he didn’t.

The injured victim was taken to the hospital. pic.twitter.com/FwFeWCS0IT

— Hen Mazzig (@HenMazzig) January 18, 2025

