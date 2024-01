Σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενους πυραύλους ηχούν στο Τελ Αβίβ και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο κεντρικό Ισραήλ, για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες, με τους κατοίκους να τρέχουν σε καταφύγια.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Israel is currently under attack…

Many people don’t realize what it looks like for civilians.

This morning more than 50 Israeli cities were forced to take shelter, specifically Tel Aviv and surrounding areas. https://t.co/i8YovQTRtc

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— JH Israel (@jhisrael_) January 29, 2024