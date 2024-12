Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν τα ξημερώματα πυραυλική επίθεση εναντίον του Τελ Αβίβ, την οποία δεν κατάφερε να αναχαιτίσει ο ισραηλινός στρατός, με αποτέλεσμα ο πύραυλος να πλήξει πάρκο της πόλης και να τραυματιστούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

«Αφότου ήχησαν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, εντοπίστηκε βλήμα που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη και έγιναν προσπάθειες αναχαίτισης χωρίς όμως επιτυχία», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Telegram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Report: At least 11 injured after missile fired from Yemen hits Tel Aviv pic.twitter.com/fv5MOvaiXj

— Lou Rage (@lifepeptides) December 21, 2024