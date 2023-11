Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εκ νέου σήμερα, Κυριακή, στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας «παράθυρο» λίγων ωρών για να φύγουν προς το νότιο τμήμα του παράκτιου θύλακα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι θα επιτρέψουν τη μετακίνηση σε δρόμο με κατεύθυνση τον νότο από τις 10:00 έως τις 14:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγραψε αργά χθες εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Ο στρατός δημοσίευσε επίσης χάρτη που δείχνει τη δίοδο αυτή. Η ανάρτηση, στα αραβικά, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «εάν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, κατευθυνθείτε προς τα νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας».

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατ’ επανάληψη καλέσει τους κατοίκους στο βόρειο τμήμα να μετακινηθούν προς τις νότιες περιοχές του θύλακα. Σύμφωνα με τον στρατό, τουλάχιστον 700.000 άνθρωποι το έχουν ήδη κάνει.

Παράλληλα, νέες πληροφορίες που φτάνουν από το μέτωπο του πολέμου αναφέρουν ότι οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει σε απόσταση μόλις 2 χλμ από το αρχηγείο της Χαμάς, που σύμφωνα με τις IDF βρίσκεται στο υπόγειο του νοσοκομείου Σίφα, του μεγαλύτερου νοσκομείου στην Γάζα, το οποίο έγινε στόχος των ισραηλινών δυνάμεων πριν από δύο ημέρες.

Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν οι πρώτες ισραηλινές επιχειρήσεις για την προσέγγιση του συγκεκριμένου σημείου.

Βίντεο που δείχνει την φρίκη της επίθεσης της Χαμάς στο φεστιβάλ την 7η Οκτωβρίου δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ.

Στα πλάνα φαίνεται να τραβάει το πιστόλι του και να τρέχει σοκαρισμένος στον χώρο που λίγο πριν είχε πραγματοποιηθεί η επίθεση.

Ο αστυνομικός κοίταξε γρήγορα σε ένα από τα τροχόσπιτα. «Ποιος είναι μέσα;» φώναξε στα εβραϊκά. Ήταν άδειο. Προχώρησε στον υπόλοιπο χώρο του φεστιβάλ, ψάχνοντας για σημάδια ζωής μετά την επίθεση της Χαμάς στην υπαίθρια συναυλία. «Είναι η αστυνομία!» φώναζε ξανά και ξανά, με τη φωνή του να υψώνεται από πανικό. «Υπάρχουν τραυματίες;».

Ο αστυνομικός κινήθηκε στη συνέχεια προς το υπαίθριο μπαρ. Εκεί υπήρχαν δεκάδες πτώματα. Ήταν διασκορπισμένα γύρω από το μπαρ και στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο.

