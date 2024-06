Αίσιο τέλος στο θρίλερ ομηρείας στη Ρωσία, καθώς εξουδετερώθηκαν από πυρά της αστυνομίας οι υποστηρικτές του ISIS, που κρατούσαν ομήρους δύο υπαλλήλους σε κέντρο κράτησης στο Ροστόφ.

Μετά από πολύωρο θρίλερ, ρωσικά μέσα μετέδωσαν ότι μετά από έφοδο των ειδικών δυνάμεων, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι απελευθερώθηκαν σώοι.

Οι πέντε άνδρες που έπιασαν τους ομήρους, μέσα σε κέντρο κράτησης στη νότια περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας, είχαν υποστηρίξει ότι είναι υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους, όπως ανέφερε νωρίτερα το Baza, ένα κανάλι στο Telegram, το οποίο έχει πηγές στις ρωσικές αρχές.

«Το κέντρο κράτησης λειτουργεί κανονικά, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Εξι από τους κρατούμενους που εμπλέκονται στην ομηρεία των υπαλλήλων, είχαν ήδη καταδικαστεί για τρομοκρατία και σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, που είχε αναλάβει την ευθύνη για μια θανατηφόρα επίθεση σε μια αίθουσα συναυλιών της Μόσχας τον Μάρτιο.

Οι κρατούμενοι ήταν προφυλακισμένοι εν αναμονή της δίκης τους και κατέγραψαν την ομηρία σε βίντεο με τα κινητά τους.

Local sources claim invaders call themselves “Mujahideen of the Islamic State” and that negotiations are underway with them. pic.twitter.com/2XcWmPrywA

Several prisoners took prison staff hostage and filmed them in Russia’s Rostov pre-trial detention facility.

Rostov-on-Don, russian media reports that those who took hostages in a pre-trial detention center in the Rostov region were eliminated. Employees of the Rostov pre-trial detention center were released, they were not injured pic.twitter.com/aBlj7tY5rl

Russian riot police began an assault on Rostov pre-trial detention center No. 1, where terrorists are holding hostage two detention center employees. pic.twitter.com/spk6BAs8yK

Shots fired in the area of ​​the Rostov pre-trial detention center, where prison employees were taken hostage. pic.twitter.com/TaBloWlzDi

The three prisoners who took hostages in Rostov-on-Don were previously arrested at the end of 2023. This is footage of their detention.

It took them just 6 months to prepare for the prison escape operation and to take hostages.

Complete failure on behalf of Russian authorities… pic.twitter.com/pxQTU0ZCbx

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 16, 2024