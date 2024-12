Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε σε ουρανοξύστη – κτήριο κατοικιών στην πόλη Σενζέν της Κίνας, προκαλώντας φωτιά σε τουλάχιστον δύο ορόφους και συγκλονίζοντας από το ωστικό κύμα την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν εικόνες που θυμίζουν την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1 νεκρό – μία γυναίκα που έπεσε από το παράθυρο.

A powerful #explosion rocked a residence in #Shenzhen Bay’s Yuefu Phase II on Dec 11, with shockwaves reportedly felt as far as the nearby landmark #China Resources Tower. Cause and injuries remain unclear, and investigations are underway. #fire pic.twitter.com/Y9IxmdcMjD

