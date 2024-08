Ανυπολόγιστη είναι η ζημιά που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης τις τελευταίες ημέρες. Ο ουρανός έγινε μαύρος από τον καπνό, δεκάδες πολίτες τραυματίστηκαν και χιλιάδες άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες «κατάπιαν» οι φλόγες.

«Η ένταση της πυρκαγιάς έχει μειωθεί, και δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο υπουργός Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλί. Η φωτιά έχει, πλέον, κοπάσει και δεν φαίνεται να απειλεί κατοικημένες περιοχές, όμως οι τουρκικές αρχές παραμένουν σε υψηλό συναγερμό. Το μέτωπο καίει στο εσωτερικό μιας κοιλάδας και είναι δύσκολο να προσεγγιστεί από την ξηρά, ενώ φέρεται να προκλήθηκε από τρεις ανθρώπους που έκαναν πικ νικ κοντά σε δασική περιοχή. Οι Αρχές είναι κοντά στην ταυτοποίηση των ανθρώπων αυτών.

Η μεγάλη ισχύς των ανέμων έδωσε γιγαντιαίες διαστάσεις στην πυρκαγιά, η οποία πλησίασε σε κατοικημένες περιοχές, καταστρέφοντας σπίτια και επιχειρήσεις και οδηγώντας στην απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων.

Δεκαέξι σπίτια και 30 χώροι εργασίας σε μια βιομηχανική περιοχή κάηκαν, ανέφερε ο δήμαρχος της Σμύρνης, Τζεμίλ Τουγκάι, σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα «X», ενώ το υπουργείο Υγείας ανέφερε την Παρασκευή πως 78 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά.

İzmir’deki orman yangınları, korkunç boyutlara ulaştı… pic.twitter.com/Ic4UO8dl7H — Solcu Gazete (@solcugazete) August 16, 2024

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη να εξακολουθούν να κάνουν ρίψεις νερού στις φλόγες, καθώς συνεχίζονταν οι προσπάθειες των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Δασικές πυρκαγιές, όμως, μαίνονται και σε άλλα σημεία της χώρας, με πυροσβέστες να επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα στις επαρχίες Αϊδινίου (Αϊντίν) και Μαγνησία (Μανίσα), καθώς και στις βόρειες επαρχίες Μπολού και Καραμπούκ, δήλωσε ο υπουργός Δασών.

The forest fire has now spread to residential areas in Izmir, Turkey. Turkey is currently fighting forest fires across four provinces: Canakkale, Bolu, Izmir, and Manisa. 4o pic.twitter.com/qL0v9axnu2 — Global Report (@FarhadA45014410) August 17, 2024

Η Γενική Διεύθυνση Δασών έχει προειδοποιήσει για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών σε 12 επαρχίες στη βόρεια και δυτική Τουρκία τις επόμενες δέκα ημέρες λόγω υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών ανέμων.

Οι παράκτιες περιοχές της Τουρκίας ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια υποφέρουν από πυρκαγιές καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά και ξηρά, φαινόμενο το οποίο οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.

Aerial view of areas affected due to forest fire in Türkiye’s Izmir pic.twitter.com/jkJ7sMjGjX — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) August 17, 2024

Evimin önü arkadaşlar. Durumlar çok kötü. pic.twitter.com/iHPpHd7jPU — M.Tayfun Boynuyoğun (@tayfun354) August 16, 2024

Brave citizens in İzmir, Turkey, rush to save animals from a shelter as flames draw near, carrying them to safety in their arms.#izmir #didim pic.twitter.com/Eoh5xdoZBX — miksipi (@wolffightclub) August 16, 2024

#İletişimBaşkanlığı: İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu’daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. 2 günde hava araçlarıyla 2134 sorti yapılmış ve 7662 ton su atılmıştır. @iletisim pic.twitter.com/vTuaerlip5 — NOW HABER (@nowhaber) August 17, 2024