Σε υπαίθρια αγορά του Τέξας το βράδυ της Κυριακής (12/11) πυροβολήθηκαν δύο παιδιά και άλλοι τρεις άνθρωποι. Άμεσα, τα θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με το ένα παιδί να καταλήγει στα τραύματα του, λίγες ώρες μετά.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε έκκληση πυροβολισμών στο Cole’s Flea Market, περίπου στις 5:30 μ.μ. της Κυριακής, σύμφωνα με ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Το επεισόδιο αποδίδεται σε καυγά μεταξύ δύο ατόμων που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και στη συνέχεια αντάλλαξαν πυρά», είπε ο αστυνομικός Τσαντ Ρότζερς

Ένας ύποπτος παραμένει ασύλληπτος και γίνονται έρευνες απ΄την αστυνομία, προκειμένου να συλληφθεί.

