Συναγερμός σήμανε στο Τέξας όταν φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στη γέφυρα Γκάλβεστον, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μερικώς η σιδηροδρομική γραμμή και να δημιουργηθεί πετρελαιοκηλίδα.

Πλάνα που έχουν δημοσιευθεί δείχνουν ότι τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα έχει καταρρεύσει, ενώ πλάκες από σκυρόδεμα είναι στοιβαγμένες στη φορτηγίδα.

⚠️Here’s another footage of a barge hitting the Pelican Island Bridge in Galveston, Texas.

Chemicals can be seen trailing off from the barge into the water.

There are no reports of injury at this time. pic.twitter.com/58IF6NLflp

— Gabriela Iglesias🇺🇲 (@iglesias_gabby) May 15, 2024