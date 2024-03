Ο ιαπωνικός φαρμακευτικός όμιλος Kobayashi Pharmaceutical ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά ένα πέμπτο θάνατο που ενδέχεται να συνδέεται με ορισμένα από τα συμπληρώματα διατροφής του κατά της χοληστερίνης, τα οποία περιέχουν μαγιά κόκκινου ρυζιού και βρίσκονται στο κέντρο ενός μεγάλου υγειονομικού σκανδάλου στη χώρα.

Ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται στην Ιαπωνία στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης έχει αυξηθεί σε 114, διευκρίνισε επίσης ο όμιλος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Οι ασθενείς εμφανίζουν κυρίως νεφρική ανεπάρκεια.

Μια περίπτωση νοσηλείας στην Ταϊβάν, η οποία ενδέχεται να συνδέεται επίσης με τα συμπληρώματα διατροφής του Kobayashi Pharmaceutical αναφέρθηκε εξάλλου χθες, Πέμπτη, από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αν η σύνδεση αυτή επιβεβαιωθεί, θα είναι το πρώτο γνωστό κρούσμα εκτός Ιαπωνίας.

