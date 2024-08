Αμερικανός ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία αθλούμενης το 1997 εκτελέστηκε χθες Τετάρτη, με τη χρήση ενέσιμης χημικής ουσίας, στο Τέξας, ενώ αναμενόταν να γίνει ακόμη μια εκτέλεση χθες το βράδυ στη Γιούτα.

Ο θάνατος του Άρθουρ Λι Μπέρτον, 54 ετών, διαπιστώθηκε στις 18:47 (τοπική ώρα· στις 02:47 ώρα Ελλάδας), αφού του έγινε η θανατηφόρα ένεση στη φυλακή του Χάντσβιλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία φυλακών του Τέξας.

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον φόνο τον Ιούλιο του 1997 της Νάνσι Άντλμαν, μητέρας τριών παιδιών, στην οποία επιτέθηκε ενώ έκανε τζόγκινγκ κοντά στο σπίτι της στο Χιούστον. Το θύμα στραγγαλίστηκε με τα κορδόνια των παπουτσιών του.

Οι συνήγοροι του Άρθουρ Λι Μπέρτον είχαν ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας αναστολή της ποινής, επιχειρηματολογώντας πως θα έπρεπε να εξαιρεθεί διότι είχε νοητική υστέρηση. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης, χωρίς κανένα σχόλιο.

Αυτή ήταν η τρίτη εκτέλεση στο Τέξας από τον Ιανουάριο και η ενδέκατη σε όλη τη χώρα μέσα στη χρονιά.

