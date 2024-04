Οργή Θεού; Μήνυμα εξ ουρανού; Ο σπάνιος σεισμός που ταρακούνησε χθες Παρασκευή τη Νέα Υόρκη, τρεις ημέρες πριν από μια έκλειψη Ηλίου, ήταν αρκετός ώστε ορισμένοι Αμερικανοί να θεωρήσουν «κακό οιωνό» αυτήν τη συγκυρία.

«Ο Θεός στέλνει στην Αμερική ισχυρά σημάδια για να μας πει να μετανοήσουμε. Σεισμούς, εκλείψεις και πολλά άλλα που θα ακολουθήσουν. Προσεύχομαι η χώρα μας να τα καταλάβει», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και υπέρμαχος θεωριών συνωμοσίας.

God is sending America strong signs to tell us to repent.

Earthquakes and eclipses and many more things to come.

I pray that our country listens. 🙏

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) April 5, 2024