Σεισμική δόνηση 4,7 βαθμών έπληξε την περιοχή της Νέας Υόρκης σήμερα το πρωί Παρασκευή (τοπική ώρα), σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο USGS, ταρακουνώντας κτίρια και πιάνοντας εξαπίνης τους κατοίκους σε μια περιοχή που σπάνια καταγράφεται αξιοσημείωτη σεισμική δραστηριότητα.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στο σταθμό Γουατιχάουζ στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το USGS.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμή υλικές ζημιές.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) μέτρησε τον σεισμό στους 5,5 βαθμούς. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το EMSC.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ, της βόρειας Πενσυλβάνια και του δυτικού Κονέκτικατ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters και σύμφωνα με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Τσαρίτα Γουάλκοτ, μια 38χρονη κάτοικος στην περιοχή Μπρονξ της Νέας Υόρκης, είπε ότι άκουσε «ένα βίαιο βουητό που διήρκεσε περίπου 30 δευτερόλεπτα».

Η FAA, η αμερικανική Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας δήλωσε ότι πολλές αεροπορικές πτήσεις με προορισμό την πόλη της Νέας Υόρκης ενδέχεται να καθυστερήσουν 30 με 45 λεπτά λόγω του σεισμού.

#Earthquake NYC, an aftershock might occur following the earthquake. Please stay alert as it could potentially trigger a more severe event. Take necessary precautions and stay updated on safety measures. pic.twitter.com/8VShiHHqe7

— X (@YemenRise) April 5, 2024