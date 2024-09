Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε χθες Δευτέρα «βαθιά θορυβημένος», μετά τις εκτοξεύσεις ρουκετών της λιβανικής Χεζμπολάχ εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ και τους πολύνεκρους βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον Λίβανο.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για άμεση κατάπαυση του πυρός και στις δύο πλευρές, την οποία θα επαναλάβω με έμφαση όταν συναντηθώ με τους υπουργούς (Εξωτερικών) της G7 απόψε», ανέφερε ο Λάμι μέσω X.

Deeply alarmed by rockets and air strikes in Lebanon and Israel and resulting civilian casualties. Further escalation risks even more devastating consequences.

I repeat my call for an immediate ceasefire on both sides, which I will emphasise when I meet G7 ministers tonight.

— David Lammy (@DavidLammy) September 23, 2024

