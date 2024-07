Θρήνος, οδύνη και οργή είναι τα συναισθήματα που επικρατούν σε όλο το Ισραήλ μετά την πυραυλική επίθεση από το έδαφος του Λιβάνου που χτύπησε υπαίθριο χώρο στα υψίπεδα του Γκολάν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 νεαρά παιδιά.

Μια ενέργεια ποτυ πυροδότησε την αντεπίθεση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και ένα κύμα ανησυχίας για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Αθήνα η οποία δημοσιεύει βίντεο με τις σπαραχτικές εικόνες από την κηδεία των παιδιών τα οποία έχασαν την ζωή τους, από την επίθεση με τις ρουκέτες στο Majdal Shams.

Η ισραηλινή ηγεσία κατηγόρησε ευθέως τη Χεζμπολάχ για το αιματηρό χτύπημα, ωστόσο η οργάνωση που στηρίζεται από το Ιράν αρνήθηκε την εμπλοκή της. Παρόλα αυτά, σήμερα συνεδριάζει το πολεμικό συμβούλιο στο Τελ Αβίβ, μετά και την επιστροφή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου από τις ΗΠΑ, προκειμένου να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του.

Στην κηδεία των παιδιών συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, ζητώντας εκδίκηση για την τραγωδία που υπέστησαν στο πιο αιματηρό χτύπημα εντός του Ισραήλ, μετά την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου.

Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου είχαν πραγματοποιηθεί οι κηδείες των 11 από τα 12 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους κι έχουν πλέον δοθεί στη δημοσιότητα τα ονόματά τους από τον ισραηλινό στρατό και την τοπική κοινότητα των Δρούζων.

Πρόκειται για τους εξής: Fajr Laith Abu Saleh (16), Ameer Rabeea Abu Saleh (16), Hazem Akram Abu Saleh (15), John Wadeea Ibrahim (13), Iseel Nasha’at Ayoub (12), Finis Adham Safadi (11), Yazan Nayeif Abu Saleh (12), Alma Ayman Fakhr al-Din (11), Naji Taher al-Halabi (11), Milad Muadad al-Sha’ar (10).

Οι υπουργοί της κυβέρνησης που παρευρίσκονται στις κηδείες των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων που σκοτώθηκαν στην επίθεση του Σαββάτου αποδοκιμάστηκαν από τους πενθούντες, αναφέρουν οι Times of Israel. «Δεν έχετε καμία ντροπή. Ένα αγόρι πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και δεν γύρισε σπίτι», φέρεται να φώναξε ένας άνδρας στους υπουργούς Nir Barkat και Idit Silman. Τα σχόλιά του έγιναν δεκτά με επευφημίες.

