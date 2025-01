Ο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνέχισε την παράδοση που θέλει τους απερχόμενους προέδρους να αφήνουν μια επιστολή για τον διάδοχό τους, μια πρακτική που και ο Τραμπ είχε ακολουθήσει το 2020, όταν αποχώρησε από το αξίωμα παραδίδοντας την προεδρία στον Μπάιντεν.

Σε ένα περιστατικό μπροστά στα τηλεοπτικά Μέσα, ο Τραμπ φάνηκε να ανακαλύπτει την επιστολή τη Δευτέρα το βράδυ, όταν μιλούσε με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Όταν τον ρώτησαν αν την είχε βρει, άνοιξε το συρτάρι του γραφείου και τη βρήκε, προφανώς για πρώτη φορά. Η επιστολή ήταν σε έναν μικρό λευκό φάκελο με τον αριθμό «47» γραμμένο στο μπροστινό μέρος και υπογραμμισμένο.

