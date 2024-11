Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως είχε «εξαίρετη» τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη νίκη του Ρεπουμπλικάνου στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ την προηγουμένη.

«Συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε στενό διάλογο και να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω X. «Ο ισχυρός και ακλόνητος ηγετικός ρόλος των ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για τον κόσμο και για μια δίκαιη ειρήνη», έκρινε ακόμη ο Ζελένσκι.

I had an excellent call with President @realDonaldTrump and congratulated him on his historic landslide victory—his tremendous campaign made this result possible. I praised his family and team for their great work.

We agreed to maintain close dialogue and advance our…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

