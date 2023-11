Κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ηγήθηκε αποστολής εμπειρογνωμόνων που επισκέφθηκε χθες Σάββατο το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας για να διενεργήσει αυτοψία. Περιγράφοντας ως «απελπιστική» την κατάσταση σε μια «ζώνη θανάτου», χαρακτήρισε αναπόφευκτη την αναστολή της λειτουργίας του νοσοκομείου και την εκκένωσή του.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ – του οποίου οι εμπειρογνώμονες πέρασαν περίπου μια ώρα στο Αλ Σίφα –, στο νοσοκομείο παραμένουν 25 γιατροί και νοσηλευτές και 291 ασθενείς. Μεταξύ αυτών είναι 32 βρέφη σε κρίσιμη κατάσταση, 22 αιμοκαθαιρόμενοι και δύο ασθενείς σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

The full @WHO statement on the @UN assessment mission to the Al-Shifa hospital, which colleagues described as a “death zone.”

The extreme suffering of the people of #Gaza demands that we respond immediately and concretely with humanity and compassion.https://t.co/2jDWgW0KXS pic.twitter.com/YqxPMrw9r9

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 18, 2023

